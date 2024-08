AlTITEtude pode acabar com a temporada do Fla nesta semana

Pobre Flamengo...

Sofreu uma de suas maiores humilhações recentes diante do Botafogo por culpa do calendário, da bola, do gramado, do vento, do árbitro, da torcida, do Papa, do Lula, do Bolsonaro, da imprensa, da CBF e da desumana altitude do estádio Nilton Santos.

Pois é, minha gente, o que não falta na Gávea é dinheiro, elenco milionário e desculpa esfarrapada.