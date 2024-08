Poupar jogador é gol contra!

Ele é avisado que não jogará, mas terá que fazer o apronto da sexta-feira, almoço no CT e não com sua família, é obrigado a ouvir a "xaropada" da preleção no fim de tarde, vai jantar e depois dormir na... concentração.

No sábado, mais um apronto com "bobinho", massagem, revisão médica, outra preleção mala, o jantar, a concentração, acorda no domingo para o café da manhã com os que vão jogar, em seguida dá uma "coçada" básica no quarto, refeição leve e... vamos para o estádio!

Mas, espera aí, o cara não está "poupado" no domingo porque na longínqua quarta-feira tem um jogo mais importante em casa, quando ele entrará em campo, e não é dispensado da maratona a que são submetidos os que vão atuar no final de semana anterior?

Ora, jogador poupado tem que ser dispensado de tudo porque, obrigado a obedecer todo o ritual dos que vão jogar, ele não está sendo poupado de nada!

Está é sendo "marginalizado", o que eles odeiam ao serem "punidos" sendo sacados do time por "poupação" imbecil.

E jogar, para eles, é o mais fácil e mais gostoso de tudo, mas não pensam assim os treinadores que inventaram a maldita "poupação".