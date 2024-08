Flamengo é humilhado pelo Botafogo! Culpa do calendário?

Mas tudo bem, pessoal, deve ser culpa do calendário, certo?

Do calendário, da bola, do gramado, do vento, do árbitro, da torcida, do Papa, do Lula, do Bolsonaro, da imprensa, da CBF, do departamento médico...

Menos daquele que todo mundo sabe que é o verdadeiro responsável, mas nunca admite.

Opine!