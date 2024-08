Torcida são-paulina pode acreditar no bicampeonato da Copa do Brasil!

Nesta noite, em Goiânia, atuou com sabedoria, com o regulamento debaixo do braço, depois de bater o Esmeraldino no MorumBis por 2 a 0.

Até poderia ter se esforçado mais, pois o time da casa criou boas chances e poderia ter complicado a vida do Tricolor.

A lamentar, a confusão no final, com vários jogadores recebendo cartões amarelos, e também torcedores brigando na arquibancada.

Voltando ao futebol...

O São Paulo, embora tenha lá as suas oscilações, já se garantiu nas quartas de final, e só não avançará se der azar no sorteio.

Sim, porque há dois times que têm chances de impedir isso: o Flamengo e o Atlético Mineiro.