Endrick brilha na Premiação-Paulistão Sicredi, que homenageou Milton Neves

Endrick, duplamente premiado na cerimônia promovida pela Federação Paulista de Futebol. Ao fundo, Edu Dracena e Velloso. Foto: Marcos Júnior Micheletti/Portal Terceiro Tempo

MILTON NEVES

No evento que contou com apresentação da jornalista Helena Calil, Milton Neves subiu ao palco na parte final da premiação, após um vídeo que foi exibido no telão em sua homenagem, destacando desde momentos de sua infância, em Muzambinho-MG, até as passagens pela televisão.

No palco, Milton cumprimentou os três comentaristas que analisaram gols e lances também apresentados, no caso, Mauro Beting, Veloso e Edu Dracena.

Ele ainda voltou ao palco na parte final, quando ficou ao lado de Endrick e do pai do atleta, Douglas Ramos, ocasião em que elogiou o atleta, bem como prestou homenagem à presidente do Palmeiras, Leila Pereira, e também esteve ao lado de Abel Ferreira, treinador alviverde.