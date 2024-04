Fla leva com um pé nas costas o 'Estadual mais difícil do Brasil'

Ainda assim, mesmo em um confronto bem abaixo do esperado, o time de Tite venceu o Nova Iguaçu mais uma vez, agora pelo placar de 1 a 0, com gol marcado no segundo tempo por Bruno Henrique.

Bem, e o Fla acabou levando o Carioca, depois de dois anos, com um pé nas costas.

Justamente, é claro!

Mas, depois dessa falta de emoção, será que Tite seguirá dizendo que o Estadual do Rio de Janeiro é o mais difícil do Brasil?

Ah, Adenor, nem mesmo você acredita no que falou...

O Carioca é, sendo generoso, o quarto Estadual mais difícil do País.