Grêmio espanta zebra, conquista o hepta gaúcho e se aproxima do Inter!

Agora, com 43 títulos estaduais, o Tricolor definitivamente se aproximou do rival Inter, que contabiliza 45 triunfos no Gauchão.

Juventude foi a Porto Alegre e abriu o placar com Gilberto logo aos 5 minutos de bola rolando na etapa inicial.

Mesmo jogando muito abaixo da média, sobretudo se levarmos em consideração o fato de estar sendo empurrado por sua torcida, o empate veio aos 41 minutos e a virada aos 43, com Cristaldo e Diego Costa, respectivamente.

Só não entendi porque os dois times jogaram com camisas listradas.

Há tanto melindre com diferenciar cores de calções e meias e o árbitro não faz nenhuma intervenção no mais óbvio, as camisas...

Até achei que voltariam diferenciados para o segundo tempo, mas não...