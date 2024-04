Uma coisa é certa na Libertadores: o São Paulo não será campeão!

O time paulista perdeu três jogadores por contusão na etapa inicial, casos de Lucas Moura, Rafinha e Wellington Rato.

Para piorar a situação, Ramiro Rodríguez marcou para o Talleres nos acréscimos do primeiro tempo...

O segundo tempo começou dando a impressão que o São Paulo comandaria as ações, com maior presença ofensiva, mas os argentinos trataram logo de jogar um balde de água fria no inócuo volume tricolor, e aos 7 minutos, depois de deixar Arboleda na saudade, Rubén Botta marcou o segundo gol do Talleres.

Aos 18 minutos, Thiago Carpini promoveu as entradas de Galoppo e Luciano, nos lugares de Alisson e James Rodríguez, respectivamente, algo que ele já deveria ter feito desde o começo do segundo tempo.

E adivinhem só...

Passados 2 minutos da dupla em campo, Galoppo acertou um chute na trave e Luciano marcou no rebote...