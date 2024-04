O Galo, por enquanto, é o que o Brasil tem de melhor na Libertadores!

isso depois do Flu, Fla e Palmeiras empatarem e o Grêmio e o Botafogo perderem

.Logo mais tem o São Paulo jogando com o Talleres, em Córdoba.

O time mineiro fez sua parte, vencendo com 'um pé nas costas' o duelo diante do time venezuelano fora de casa.

A etapa inicial foi um passeio, com o Atlético abrindo frente de três gols (Bruno Fuchs, Guilherme Arana e Paulinho).

O Caracas ameaçou dar um sustinho no começo do segundo tempo, marcando com Danny Pérez, mas Paulinho arrefeceu o ânimo dos anfitriões e fez o quarto tento atleticano.

Além de um ótimo começo na Libertadores, o Galo chega para a decisão do Mineiro embaladíssimo!