Medo da decisão do Paulista impediu vitória do Palmeiras na Argentina!

O time argentino saiu na frente em um daqueles lances super manjados do futebol, cobrança de escanteio e o becão, no caso Romaña, chega livre leve e solto para escorar de cabeça.

Quem sobressaiu no time esmeraldino foi Rony, o 'bicicleteiro' mais efetivo do futebol mundial, que quase fez mais um dessa forma, ainda no primeiro tempo.

Aliás, Rony, que tem estirpe de titular, não ornou com seus companheiros de linha de frente nesta noite em Almagro.

O ótimo Abel Ferreira sabe o que faz, eu entendo, mas seria bem melhor o Palmeiras começar a Libertadores impondo seu futebol com sua melhor formação, que aliás nem está tão espetacular assim, vide o que aconteceu no último domingo na Vila Belmiro...

E, falando nisso, o objetivo em levar seus reservas para enfrentar o cascudo time do San Lorenzo, foi pensando em reverter a desvantagem para o Peixe na decisão do Paulista, no Allianz Parque.

Mas o treinador palmeirense tinha alguns trunfos no banco de reservas, e decorridos oito minutos da etapa final, promoveu as entradas de Flaco Lopez e Piquerez, e foi este último, em cobrança de falta, que deixou tudo igual, aos 35 minutos, isso logo depois do San Lorenzo ter perdido dois gols feitos.