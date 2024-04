John Textor deveria mesmo é se preocupar com o time do Botafogo!

Em 39 minutos de bola jogada na etapa inicial, 3 a 0 para os visitantes, gols de Bacca, Fuentes e Bacca novamente.

Hugo, nos acréscimos, já sob vaias da torcida, diminuiu.

No segundo tempo, o que se viu foi o Botafogo no desespero e o Barranquilla cozinhando o jogo, de olho no relógio.

O tema já está até cansando, as desconfianças do gestor botafoguense, o norte-americano John Textor, que até agora não provou nada do que 'jogou no ventilador'...

Eu, no lugar dele, me preocuparia mesmo com o time do Botafogo, que depois da queda vertiginosa após liderar o Brasileirão do ano passado, parece que não vai cansar até atingir o fundo do poço...

Começando assim a fase de grupos da Libertadores, em casa, não será nenhuma surpresa sequer avançar para a próxima fase...