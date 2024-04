Corinthians consegue empatar com um time que não jogaria a Série D

Foi um mico enorme!

Bem que eu disse para vocês quando do sorteio que, antes mesmo de a Sul-Americana começar, o Corinthians já estava eliminado, lembram?

Pois é...

E a preocupação que fica é: se o Corinthians empatou com o oitavo colocado do fraquíssimo Campeonato Uruguaio, como será no Brasileirão?

Difícil imaginar que o Timão poderá lutar na primeira parte da tabela.

Fatalmente acabará brigando mais uma vez contra o rebaixamento.