Flamengo joga menos do que pode, mas o título carioca já está no papo!

Nova Iguaçu 0 x 3 Flamengo

Não foi uma atuação de encher os olhos, longe disso, mas o placar elástico não deixa brecha para outra coisa que não mais um caneco para o time da Gávea.

O placar saiu do zero aos 20 minutos da etapa inicial, com Pedro, cobrando penalidade máxima sofrida por Ayrton Lucas.