Depois de show no 1º tempo, Galo dá mole e a Raposa está na briga!

Atlético-MG 2 X 2 Cruzeiro

Com números muito melhores, seja em termos de confrontos (153 a 130) ou de títulos no Campeonato Mineiro (48 a 38), estava mais do que na hora do Galo quebrar o - ainda que curto -, tabu sem vencer a Raposa na Arena MRV.

Mas isso não aconteceu...