Atlético-MG: 116 anos do Maior de Minas, queiram ou não!

Mas, quem entende de futebol de verdade e sabe quais qualidades são necessárias para um time ser grande, não tem dúvidas que tal posto é do Galo e de mais ninguém.

Afinal de contas, quem tem o maior número de títulos do campeonato no estado natal do Rei Pelé?

Quem leva vantagem no retrospecto dos maiores clássicos de Minas?

E qual clube tem a maior torcida, sem contar esse tanto de pesquisa mandrake que tem saído por aí? (nem na toca da Raposa o Galo tem menos torcida).

Ora, então é claro que não há discussão!

O Atlético-MG é o dono de Minas e ponto final!