Boleiros precisam se cercar de amigos que puxem a orelha, e não de 'parças'

Afinal de contas, vocês bem sabem que poucos incentivaram tanto o começo de carreira de Robinho quanto eu.

Cheguei a chama-lo por tempos, em tantos programas que apresentei tendo o Menino da Vila, de Robson Arantes do Nascimento...

A gente nunca imagina que uma pessoa tão querida e tão próxima possa se envolver em um crime bárbaro como este.

E que isso tudo sirva de aviso para aproximadamente 87% de nossos deslumbrados boleiros.

Eles precisam, urgentemente, se livrar desses tais "parças", que são mestres em apenas puxar o do "patrão" (sim, pois são "amigos remunerados").

Dependendo financeiramente do "chefe", para sobreviver no bem bom, é óbvio que eles vão passar a mão na cabeça do deslumbrado craque, independentemente do que ele faça.