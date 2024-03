Com medo do Flu, Fla 'amarra' o jogo e está na final do Carioca!

Flamengo 0 x 0 Fluminense

Lembrando do ano passado, quando levou uma invertida do Fluminense na final do Carioca, o Flamengo 'amarrou' o segundo jogo da semifinal para não correr riscos.

Verdade seja dita, o time da Gávea estava com muito medo de sofrer novamente contra o rival, e jogou com o regulamento debaixo do braço.