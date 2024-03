Veja muitas fotos de Baldochi, campeão em 70, que hoje faz 78 anos!

No dia 17 de setembro de 1972, o Corinthians empatou em 1x1 com o Atlético MG, no Pacaembu, em jogo válido pela primeira fase do Brasileirão daquele ano. Arnaldo César Coelho apitou a partida que levou 40 mil corintianos ao Paulo Machado de Carvalho. Tião marcou para o Corinthians e Romeu empatou o jogo. O Atlético Mineiro, do técnico Telê Santana, entrou em campo com: Mussula, Cincunegui, Raul Fernandes, Vantuir e Cláudio; Oldair e Vanderlei; Paulinho, Dario, Humberto Ramos (depois China) e Romeu. Acima, confira o Corinthians, do técnico Duque, que iniciou a porfia. Em pé: Zé Maria, Sidney, Baldocchi, Dirceu Alves, Luis Carlos Galter e Pedrinho. Agachados: Vaguinho, Tião, Carlos Alberto Garcia, Rivellino e Aladim

Veja o time do Corinthians entrando no gramado do Pacaembu. Da esquerda para a direita: Luís Carlos Gálter, Sídnei, Mirandinha, Rivellino, Zé Maria e Baldochi.