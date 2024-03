Acredito que o Brasileirão já tenha dono! Mas...

Adenor é grande especialista no nefasto sistema de pontos corridos.

Inclusive, com ele, o Brasil liderou com folga as duas últimas Eliminatórias, vale lembrar.

O problema do técnico é no mata-mata.

Tirando o ano de 2012, Tite fracassou demais nas decisões nos últimos anos.

Além das Copas da Rússia e do Qatar, vale lembrar que, com o Corinthians, ele caiu na Libertadores em 2011, contra o Tolima (vexame); em 2013, contra um péssimo Boca; e em 2015, contra o fraquíssimo Guaraní do Paraguai.

E, assim como agora no Fla, nos fracassos citados ele também contava com o melhor time da América do Sul.