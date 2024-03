Quanto valeria Coutinho, que nos deixava há 5 anos, se jogasse atualmente?

O encontro aconteceu em 2012, no aniversário do ex-goleiro Lalá. Na parte esquerda da imagem, em pé, estão Maneco e Geraldino, ambos de óculos escuros. No canto direito, com apenas metade do corpo aparecendo, está Aluísio Guerreiro. Já no centro, da esquerda para a direita, estão Zito, Lalá e Pepe. Coutinho aparece atrás deles

Campeões do mundo de diversas gerações da seleção brasileira participam de evento promovido por Cafu para celebrar os 10 anos do pentacampeonato, no dia 30 de junho de 2012: em pé, da esquerda para a direita, Flávio Murtosa aparece parcialmente encoberto, Jair Marinho, Pepe, Gilmar Rinaldi, Dádá Maravilha, se apoiando em Coutinho, Clodoaldo e Piazza. Sentados, Juninho Paulista e, com a taça da mão, o saudoso Félix. Foto: UOL

Da esquerda para a direita, ao fundo: Ricardinho, Zito e Felipão (encobertos por Cafu), Piazza, Juninho Paulista, Murtosa (atrás de Jair Juninho Paulista), Jair Marinho, Pepe (atrás de Jair Marinho), Gilmar Rinaldi, Coutinho, Dadá Maravilha (atrás de Coutinho), Clodoaldo. À frente: Regina, Cafu segurando a taça, Ado (sentado e parcialmente encoberto por Cafu), Daniela Mercury e Felix. Foto enviada por Diego Abib