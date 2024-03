Na dúvida, VAR é pró-Fla. Azar do Flu, que precisa de um milagre...

Na dúvida, o VAR ficou ao lado do Mengão...

Com o aval da turma que estava analisando as imagens, o tento de Everton Cebolinha, no finalzinho da primeira etapa, foi validado.

No segundo tempo, precisando reagir, o Flu deu espaços para o estrelado time rubro-negro, e o VAR voltou a protagonizar um lance, aos 18 minutos...

Mas, desta vez, nada para os tricolores reclamarem, afinal Thiago Santos foi expulso com justiça, após falta dura em Cebolinha, que tinha potencial até de marcar o segundo gol flamenguista, com meio campo para avançar em direção à meta do Flu.

Com um jogador a mais, o Flamengo tinha a obrigação de marcar mais gols, liquidar a fatura de vez e carimbar a vaga para a final.

Mas o treinador do time da Gávea é Tite, e 1 a 0 é goleada, não é mesmo?