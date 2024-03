Lembra do grande Jair Marinho, do Flu? Ele nos deixou há três anos

Ainda jogou pela Portuguesa de Desportos, Cointhians, Vasco, Alianza Lima e Campo Grande (MS).

No dia de seu óbito, o Fluminense divulgou uma nota oficial, que segue abaixo, na íntegra:

"O Fluminense lamenta a morte do ex-lateral Jair Marinho e se solidariza com família e amigos. Ídolo Tricolor, Jair foi campeão mundial de 1962 com a seleção brasileira. Com a camisa verde, branco e grená, disputou 258 jogos e conquistou diversos títulos".

Campeões do mundo de diversas gerações da seleção brasileira participam de evento promovido por Cafu para celebrar os 10 anos do pentacampeonato, no dia 30 de junho de 2012: em pé, da esquerda para a direita, Flávio Murtosa aparece parcialmente encoberto, Jair Marinho, Pepe, Gilmar Rinaldi, Dádá Maravilha, se apoiando em Coutinho, Clodoaldo e Piazza. Sentados, Juninho Paulista e, com a taça da mão, o saudoso Félix. Foto: UOL