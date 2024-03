Há 56 anos o Corinthians, enfim, derrotava o Santos após 11 anos de tabu

Na ocasião em que o tabu foi quebrado, o Corinthians contou com os reforços de Paulo Borges, Buião e Eduardo. Tinha em seu banco de reservas o técnico Lula, que ironicamente dirigiu o Santos na imensa maioria das partidas em que o Alvinegro do Parque São Jorge não conseguiu derrotar o Alvinegro Praiano.

No primeiro tempo, o jogo terminou sem gols. Mas na etapa final, com grande atuação de Luiz Carlos Galter, o Timão venceu por 2 a 0 com gols de Paulo Borges e Flávio.

A torcida comemorou a vitória como se fosse um título. E deixou o Pacaembu cantarolando "um, dois, três, o Santos é freguês".

