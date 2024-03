Maycon fez o que Tite não teve coragem.

Parecia barbada.

O Flamengo, a pedido de Tite, fez uma proposta ao Shakhtar pelo volante Maycon, que pertence ao clube ucraniano mas que está emprestado ao Corinthians até o fim de 2024.

Os dirigentes europeus gostaram do valor, e deram ao Corinthians as 48 horas do contrato para responder se o Clube do Parque São Jorge cobriria a oferta.