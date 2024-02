Santos vence, mas o verdadeiro show foi de sua imensa e incrível torcida!

O que nos leva novamente ao debate que tem sido intenso entre os santistas nos últimos tempos.

O Peixe não deveria jogar mais na capital?

Pelo tamanho da torcida alvinegra na cidade de São Paulo, eu tenho certeza que sim!

A Vila é um patrimônio do futebol mundial, mas não dá para um time do tamanho do Santos jogar sempre para uma renda que geralmente costuma bater em R$ 500.000,00.

Não é verdade?

Opine!