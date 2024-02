Já podemos dizer que o São Paulo está em crise?

Sim, e vamos usar o exemplo do São Paulo para exemplificar isso.

No início deste mês, mais precisamente no dia 4, o Tricolor paulista foi ao delírio ao vencer o Palmeiras na Supercopa do Brasil.

E a alegria continuou três dias mais tarde, quando bateu o Água Santa pelo placar de 3 a 0.

Mas, de lá para cá, o time de Thiago Carpini simplesmente não venceu mais.

São duas derrotas e dois empates, com a igualdade de hoje, contra o Guarani, que começam a ameaçar seriamente a classificação do time do Morumbi para a próxima fase.

E, olha, ficará feio se o Tricolor ficar de fora da fase final, hein?