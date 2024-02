Carille é o melhor técnico do Brasil em 2024

Tirando isso, uma campanha irrepreensível, com vitórias incontestáveis diante até de Corinthians e de São Paulo.

Isso sem contar que o Peixe, humilhado no ano passado pela péssima gestão de Andrés Rueda, hoje ocupa nada menos do que a primeira colocação-geral do melhor Estadual do país.

Não é para qualquer um, ótimo Carille!

E que pena que o Santos não disputará a Série A neste ano.

Não tivesse sido rebaixado, seria um dos favoritos ao título brasileiro, indiscutivelmente.

Concorda?