Você sentirá falta do futebol brasileiro nos Jogos Olímpicos de Paris?

O futebol, com justiça, é o esporte mais badalado do planeta, e já tem seu ápice com a Copa do Mundo.

Por isso, bem por isso, acho absolutamente desnecessário que a modalidade esteja presente nas Olimpíadas.

Lá, com tantos esportes que ficam quase 'ocultos' durante o ciclo de quatro anos, pouca gente dá bola, literalmente, para o futebol.