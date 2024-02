Nem Castrilli marcaria o 'pênalti' de hoje para o Corinthians contra a Lusa

Não houve força suficiente do braço do luso Patrick para derrubar o lateral corintiano.

Sem nada com isso, Maycon foi lá e converteu.

Na etapa final, parecia que a Portuguesa poderia igualar o placar, mas Yuri Alberto teve velocidade e tranquilidade para tocar na saída do goleiro Thomazella, após ser acionado de cabeça por Maycon.

Agora com seis pontos, o Timão se distancia da incômoda zona do rebaixamento, no dia que marcou a estreia do português António Oliveira como treinador alvinegro.

Por outro lado, o time do Canindé segue ameaçadíssimo.

Será que a Lusa sempre terá um 'Castrilli' no seu caminho contra o Corinthians?