É mais vergonhoso cair no Brasileiro ou no Paulistão?

A sensação é até de que o Timão está bem perto de acabar, não é mesmo?

E, pelo andar da carruagem, o maior campeão do melhor Estadual do Brasil está para alcançar um feito inédito em sua história: ser rebaixado no Campeonato Paulista.

Seria extremamente humilhante, com toda a certeza.

Mas, pensando nessa situação toda, eu pergunto a vocês, meus nobres amigos internautas.

O que é mais vergonhoso: cair no Brasileiro, como o Santos, ou no Paulista, como deve acontecer com o Corinthians?

Para mim, mil vezes mais vergonhoso cair no Estadual.