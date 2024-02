Saudade do grande Dalmo Gaspar! O herói do bi mundial do Santos!

Em pé: Formiga, Dalmo, Zito, Mauro, Dalmo, Getúlio e Laércio. Agachados: Sormani, Mengálvio, Ney Blanco, Pelé e Pepe

Da esquerda para a direita, de frente para trás, vemos Coutinho, Mengálvio, Lima, Dalmo (de mão levantada), Pepe (sozinho no meio), Dorval (também de mão levantada), Gylmar e, lá atrás, Ismael, que jogou um bolão nessa partida. A foto é da agência "O Globo", de 16 de novembro de 1963, e foi publicada pela Folha de S. Paulo em 5 de setembro de 2010.

Gol de Placa - Criação de Joelmir - Até o filme "Pelé Eterno" fica com ciúmes dessa seqüência de fotos que retrata tão bem o histórico gol de placa de Pelé, em Castilho do Flu, no dia 5 de março de 1961 no Maracanã, pelo Torneio Rio-São Paulo. O número 6 do Tricolor é Clóvis, ex-Guarani, e veja nas fotos acima Pelé cercado por até 6 (seis) jogadores do Flu e vence a todos. Acompanham também o genial lance Pinheiro, Dorval e Coutinho. Tinha mesmo que ter nascido ali o "gol de placa", criação do então jornalista esportivo Joelmir Beting. As fotos são do livro "Eu sou Pelé", de Benedito Ruy Barbosa, editado em 1961, sendo a primeira obra específica em livro sobre o Rei do Futebol.



5 de março de 1961



Competição: Torneio Rio São Paulo.



Fluminense 1 x Santos 3.



Gols de : Pelé. Pelé. Pepe e Jaburu.



Local: Maracanã.



Árbitro: Olten Ayres de Abreu.



Renda: 2.685.317,00



Santos: Laércio, Fioti, Mauro, Calvet e Dalmo; Zito e Mengalvio (Nei); Dorval, Coutinho, Pelé e Pepe (Sormani).



Fluminense: Castilho, Jair Marinho, Pinheiro, Clovis (Paulo) e Altair; Edmilson e Paulinho; Telê Santana (Augusto), Valdo, Jaburu e Escurinho.