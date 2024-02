Escolha do Tricolor por Carpini foi a maior 'bola dentro' até agora!

O Inter também abriu os cofres do Beira-Rio e promete um ano melhor, ao menos no Brasileiro, já que na Libertadores quase chegou à final.

Ainda haverá mais movimentações no 'mercado da bola' até o final dos estaduais.

Mas, sem dúvida, a maior 'bola dentro' até agora foi a do São Paulo, que trouxe o ótimo Thiago Carpini para o lugar do igualmente ótimo Dorival Júnior, que foi a 'bola dentro' da CBF.

Temia-se - com razão -, que o Tricolor sofreria neste começo de temporada, mas pelo andar da carruagem, Carpini já 'pegou a mão' do time, com três vitórias e um empate no Paulista.

Entre as vitórias, aquela que encerrou o tabu sem vitórias na Neo Química Arena.

Para culminar este começo auspicioso, 'basta' vencer o Palmeiras pela Supercopa do Brasil no domingo, no Mineirão.