Palpites: Agora que engrenou, Palmeiras só ganha! E o Santos se recupera!

A boa vitória diante do combativo Santos no último domingo (28) foi um divisor de águas para o Verdão no Paulista.

De acordo com o "DataNeves", as chances do time de Abel Ferreira vencer o certame subiram para 97,27%.

E o Peixe, que fez frente ao Alviverde, que vem mostrando franca evolução, marca mais três pontos e vai se garantindo para a próxima fase.