Com medo do São Paulo, Palmeiras se poupa e mesmo assim ganha em Bragança!

Mas cautela e caldo de galinha, como dizem, não faz mal a ninguém, não é mesmo?

Falo isso porque no domingo, no Mineirão, acontece o jogo que define o campeão da Supercopa do Brasil contra o embaladíssimo São Paulo.

Não é o caneco mais cobiçado da temporada, longe disso, na verdade o menos importante, mas sempre é bom ganhar.

Assim, o Alviverde foi a Bragança Paulista com um time reserva e, mesmo assim, conseguiu um golzinho no final, com Flaco López, e venceu..

E vale ressaltar que foi um duelo lusitano, com Abel Ferreira de um lado e Pedro Caixinha do outro.

De fato o Palmeiras não está 'tremendo' de medo do Tricolor, mas com um medo ao menos moderado.