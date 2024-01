A Ponte, que também foi a adversária do Santos no dia em que Pelé se despediu do Peixe, na mesma Vila Belmiro.

Que saudade de São Pelé...

Bom, mas não foi só mais uma vitória.

O Peixe está jogando bem, pra frente, como o torcedor gosta.

E olha que a chuva atrapalhou a todos, inclusive os heroicos que enfrentaram muita água.

Giuliano fez o primeiro do jogo, primeiro dele no Alvinegro Praiano e Julio Furch marcou o segundo, ambos no começo da etapa inicial