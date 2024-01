Não! O bom Careca, que brilhou no Guarani, Napoli e São Paulo não estava no time da Aceesp reunido no Morumbi. O homem-gol da equipe era o careca Orlando Duarte. Em pé, seo Manolo, funcionário da Federação Paulista de Futebol e grande corintiano é o primeiro, Antero Greco o segundo, Wilson de Freitas o terceiro, Darley Basílio o quarto, Jota Junior o sexto e José Nello Marques o sétimo; agachados Roberto Carmona é o segundo, Fran Augusti (ex-editor de Esportes do Estadão) o terceiro, Orlando Duarte o quarto, Eli Coimbra o quinto e Flávio Adauto o sexto

Ao lado de Milton Neves e muitos outros, Narciso fez história na Jovem Pan

Zancopé viu o lateral Roberto Carlos nascer para o futebol em sua linda Garça (SP). Acima, veja o ex-defensor do Real Madrid e da seleção brasileira, em 1979, como mascote do time da Fazenda São José, no estádio Frederico Platizek, antes de um jogo válido pelo campeonato amador da cidade. Ele está em frente ao se pai, Oscar. A imagem é do arquivo do historiador garcense Wanderlei "Tico" Cassola. Detalhe: Roberto Carlos, que estourou jogando pelo Palmeiras, está com a camisa do Santos FC.