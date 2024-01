O então Príncipe e Benedito Ruy Barbosa no início da tarde de autógrafos quando do lançamento da primeira obra literária a destacar o mito Pelé

Pepe Gordo (o primeiro administrador das aplicações financeiras do Rei - primeiro e péssimo, registra a imprensa da época), o diretor da editora, jornalista Emílio Collela e Benedito Ruy Barbosa acompanham Pelé quando da assinatura do contrato para a publicação do livro "Eu sou Pelé

Confira Benedito, à direita, atento ao carisma e à simpatia do Rei. O evento parou o centro de São Paulo, a partir da Rua 7 de abril. "Eu sou Pelé" foi o primeiro sucesso do genial escritor de Gália (SP), também criador das inesquecíveis "Pantanal", "Os Imigrantes", "Terra Nostra", "Renascer" e "O Rei do Gado", dentre tantas novelas. A "O Rei do Gado" foi ambientada em Guaxupé (MG) e "sensibilizada" em Muzambinho (MG). Ele se hospedou na casa de Milton Neves

Aqui, o profético Benedito Ruy Barbosa conversa com Paulo Machado de Carvalho, enquanto Pelé autografa um exemplar do livro tendo Pepe Gordo ao lado. O homem de óculos (atrás) era o diretor da editora que publicou o primeiro livro do mundo sobre Pelé