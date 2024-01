Com o Flamengo se reforçando de maneira robusta, e o já fortíssimo Palmeiras mantendo sua base e ainda trazendo alguns jogadores, é de se esperar que sejam estes os dois maiores postulantes aos canecos da temporada de 2024.

Claro, como eu já falei por aqui mesmo no blog anteriormente, o Atlético Mineiro pinta como o mais forte candidato a fazer frente aos dois, mas não devemos esquecer do Fluminense, do São Paulo e, até do Corinthians, desde que os novos jogadores 'encaixem' bem no trabalho de Mano Menezes.

Assim, pensando em Fla e Verdão, a curiosidade que fica é em relação aos seus dois treinadores, Tite e Abel Ferreira, que devem ser os protagonistas pessoais da temporada do futebol brasileiro.