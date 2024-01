Nesta segunda-feira (15), Lionel Messi abiscoitou seu oitavo prêmio no 'Fifa The Best".

Mesmo fora do "centro do mundo futebolístico", o argentino de 36 anos, que agora atua nos Estados Unidos, pelo Inter Miami, superou os bem mais jovens Haaland e Mbappé.

E, com o significativo detalhe de que a premiação levou em conta o período entre 19 de dezembro de 2022 e 20 de agosto de 2023, ou seja, não 'pegou' a última Copa do Mundo, em que ele comandou sua Argentina ao triunfo...