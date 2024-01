Logo na segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha, vários gigantes, que já foram campeões do torneio, foram eliminados.

No delicioso 'mata-mata', Fluminense e Inter foram eliminados, ambos vencedores de cinco títulos, atrás apenas do Corinthians, que passou no sufoco e soma dez conquistas.

O Atlético Mineiro, tricampeão, e o Vasco, com um caneco, também deram adeus logo depois da fase de grupos...