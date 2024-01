Ah, tem o Gabigol, que o presidente Augusto Melo confirmou o interesse.

Disse que 'o Corinthians já fez sua parte', dando a entender que é questão do Flamengo e do atleta aceitarem ou não.

E, arrematou, afirmando que mais alguns jogadores devem chegar para o elenco.

Mas, a pergunta que não quer calar é a seguinte...

Será que este 'pacotão' inicial de contratações do Corinthians será suficiente para o time lutar por algum título na temporada ou somente servirá para o outrora 'abiscoitador de canecos' se livrar de um rebaixamento no Brasileiro?

Particularmente eu acho que vai ficar no meio da tabela do Brasileirão e avançar bem na Copa do Brasil, entre outras possibilidades.