Veja abaixo verdadeiras relíquias que mostram o então poderosíssimo Cruzeiro viajando de... trem!

As fotos são de 1966, mesmo ano em que a Raposa enfiou nada menos do que 6 a 2 no Santos de Pelé na final da Taça Brasil.

E veja como grandes craques como Dirceu Lopes, Tostão, Piazza etc., eram também sinônimos de enorme simplicidade, paciência e infinita humildade.

As fotos enviadas por Levi dos Santos Xavier, de Goiânia-GO, são emocionantes, exclusivas e falam por si só...

Nicola Calichio (já falecido), então diretor-financeiro do Cruzeiro, na janela do trem, no caminho de Belo Horizonte para o Centro-Oeste.