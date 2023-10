A equipe do Santos participou da inauguração do Sino da Glória, na Chácara Vila Olga, de propriedade do sócio fundador do Santos e autor do primeiro gol da história do time da Vila Belmiro, Sr. Arnaldo Silveira. Da esquerda para a direita: Gylmar, Toninho Guerreiro (encoberto), Mauro, o técnico Antoninho, Araken Patuska (jogador compeão em 1935, de camisa escura), Pelé, Laércio, Geraldino, Edú, Dorval, o técnico Lula, Arnaldo Silveira, Zito e Carlos Alberto. Foto enviada por Walter Roberto Peres

Abaixo, na foto, o presidente Emílio Garrastazu Médici, recebeu os campeões do mundo de 1970. "Em 1970, os nossos craques politicamente eram verdadeiros pernas de pau ", máxima de Milton Neves Na imagem da esquerda para a direita, o segundo em pé, é o goleiro Emerson Leão, Zagallo, Zé Maria, Fontana, Pelé com um olhar precavido, sendo apontado pelo ditador Emílio Garrastazu Médici, ao lado do então presidente da República, Brigadeiro Jerônimo Bastos, chefe da delegação Brasileira na Copa de 1970, a sua frente Clodoaldo, Gérson, Carlos Alberto Torres, Edu e Rivelino