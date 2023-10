Mas, quando a bola rolou, o que vimos foi algo muito diferente.

O Vasco, precisando desesperadamente da vitória, foi para cima do Fla e, principalmente no primeiro tempo, esteve muito próximo de abrir o placar.

Só que faltou pontaria ao Gigante da Colina, que no segundo tempo viu seu ritmo cair e o Mengão marcar o seu lotérico gol no clássico, com Gérson.

Mas é importante ressaltar que quem jogou melhor no Maracanã, mesmo com um elenco infinitamente mais fraco, foi o time de São Januário.

O Flamengo de Tite, mesmo com a vitória, ainda não empolga.

E estou começando a achar que isso demorará a acontecer...