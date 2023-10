Em pé: Oswaldo Cunha, Luís Carlos Galter, Ditão, Diogo, Édson Cegonha e Maciel. Agachados: Buião, Paulo Borges, Flávio, Rivellino e Eduardo.

Diogo voa nos pés do atacante do São Paulo, no Morumbi, para evitar o gol do Tricolor em um clássico contra o Timão. Ditão está no canto esquerdo. Édson Cegonha, lá atrás, observa. E quem é o camisa 7 do São Paulo? Seria Ferreti?