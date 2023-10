Depois do empate contra o Vasco, eu cheguei a 'puxar a orelha' do camisa 19 são-paulino, mas hoje ele mostrou finalmente que sabe jogar bom futebol.

Deu duas assistências para os gols do São Paulo.

A primeira foi uma cobrança de escanteio, é verdade.

Mas a bola foi certinha na cabeça de Michel Araújo, que testou firme e marcou.

Depois, agora sim em um lindo passe com a bola rolando, James deixou Pablo Maia de cara para o goleiro. O meio-campista foi muito bem e marcou um belo gol.

No apagar das luzes, o São Paulo sacramentou a vitória com Luciano, que aproveitou vacilo do zagueiro para driblar o goleiro e marcar.