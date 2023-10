Mais uma foto da Ponte Preta na década de 1970. Em pé vemos Moacir, Polozzi, Oscar, Vanderlei, Jair e Odirlei; agachados estão Lúcio, Marco Aurélio, Parraga, Dicá e Genau

Esta foto foi tirada no início da madrugada do dia 23 de novembro de 2003, em Garanhuns, atrás de um dos gols do estádio Gigante do Agreste. Momentos antes, o Palmeiras havia vencido o Sport por 2 a 1 e garantido seu retorno à Série A do Campeonato Brasileiro. Após um ano cheio de dúvidas, cobranças e muitos momentos de alegria, o técnico Jair Picerni posou ao lado de vários jornalistas que cobriram o dia a dia do Verdão naquela temporada histórica. Da esquerda para a esquerda vemos, na primeira fila, Marcelo Rozenberg, André Henning, Fábio Salgueiro, Picerni, Gustavo Vilani (com o microfone da rádio Globo na mão), José Gonzales e Fernando Mello; na fila de trás temos, da esquerda para a direita, Luiz André Rosa, Alex Muller e jornalista não identificado