Que quarta-feira maluca no Campeonato Brasileiro, meus amigos!

E é claro que não falo do topo da tabela, afinal o Botafogo já é, sem dúvida alguma, o campeão de 2023.

Mas a parte inferior da tabela pegou fogo com as vitórias do Bahia, do Goiás e do Vasco da Gama.