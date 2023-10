Que o Botafogo não brinque, pois do contrário o time do interior paulista igualará o feito do Guarani em 1978, que levantou o caneco para espanto dos times de todas as capitais brasileiras!

O Santos, que vinha de três vitórias seguidas, levou uma traulitada de dar dó, em plena Vila Belmiro.

Eduardo Sasha, ratificando a tal 'Lei do Ex', fez dois na etapa inicial, e Eric Ramires marcou no segundo tempo.

O time praiano descontou com um gol contra de Léo Ortiz,

O Peixe está na zona do rebaixamento, na 17ª posição, restando 11 rodadas para o término do Brasileiro.

Encara o também ameaçado Inter no próximo domingo, no Beira-Rio.