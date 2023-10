Claramente a equipe já está melhor com Mano Menezes, que deu uma organização tática que não era vista há tempos.

Mas o time ainda padece de fôlego, gasto todo no primeiro tempo, o que deu chance para o Flu diminuir com outro golaço de Lima e empatar com Arias.

Se conseguir melhorar esse quesito, o Corinthians escapará do rebaixamento, do contrário, será uma briga de foice com os concorrentes que tentam escapar do Z-4.

O que não muda é o apito, sempre tão amigo do Alvinegro...

O Flu reclamou com razão de uma penalidade dupla, bola nas mãos de dois corintianos nos mesmo lance.

E nada do árbitro ou o VAR dedurar.